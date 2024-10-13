Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U16 Bölgesel Gelişim Ligi 5.Grup 2.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK deplasmanda Ankaragücü’nün konuğu oldu. Cumartesi günü Tandoğan Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı Kırmızı-Siyahlılar Poyraz ve Emir Alp’in golleri ile 2-1 kazandı. Ev sahibi Ankaragücü’nün golü ise Barış’tan geldi.

Bu sonucun ardından Çorum FK U16 takım ilk 3 puanını hanesine yazdırırken, ev sahibi Ankaragücü ise henüz puanla tanışamadı.

U17 ve U19’LAR

TEK GOLLE YENİLDİ

U17 Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup 3.hafta maçında ise Ahlatcı Çorum FK deplasmanda deplasmanda Ispartaspor’un konuğu oldu. Cumartesi günü Emre Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın son dakikalarına 0-0 eşitlikle giren Ahlatcı Çorum FK son dakikada yediği golle maçtan 1-0 mağlup ayrıldı.

4.Grup’ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK U19 takımı ise 3.hafta maçında İlhan Cavcav Tesisleri’nde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Kırmızı-Siyahlılar bu maçtan da 1-0 yenik ayrıldı.