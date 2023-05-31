TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla başladığı 2022-2023 Sezonunu 79 puanla şampiyon olarak tamamlayan Çorum FK, 18 rakibinin 16’sını yenme başarısı gösterirken, sadece 2 takıma karşı galibiyet sevinci yaşayamadı.

19 takımlı grupta, oynadığı 36 lig maçında 24 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi alan Çorum FK, 79 puan toplarken, en yakın takipçisi Şanlıurfaspor’un 4 puan önünde şampiyonluk ipini göğüsledi. Çorum spor tarihinde 1.Lig’e yükselen ilk futbol takımı olan Çorum FK bu maçlarda 65 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

8 TAKIMI İKİ MAÇTA DA YENDİ

Çorum FK, gruptaki 18 rakibinden 16’sına karşı en az bir kez galibiyet sevinci yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip, Nazilli Belediyespor, Bursaspor, Batman Petrolspor, Sivas Belediyespor, Bayburt Özel İdare, İnegölspor, 24 Erzincanspor ve Arnavutköy Belediyespor’u iki maçta da yenerken, Somaspor, Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor, Ankaraspor, Tarsus İdmanyurdu, Menemen FK, Düzcespor ve Isparta 32 Spor’a karşı ise birer galibiyet aldı.

SADECE URFA VE AFYON’U YENEMEDİ

Son 20 maçında yenilgi yüzü görmeyen Çorum FK, sadece iki takıma karşı galibiyet sevinci yaşayamadı. Kırmızı-siyahlı ekip, şampiyonluk yarışındaki Şanlıurfaspor’la iki maçta da 0-0 berabere kalırken, Urfa ekibi aynı zamanda kırmızı-siyahlı ekibin bu sezon gol atamadığı tek takım da oldu.

Çorum FK’nın yenemediği diğer takım ise Afyonspor oldu. Sezonun ilk yarısında Afyon’da 2-1 kaybeden Çorum FK, ikinci yarıda, evinde oynadığı maçta ise mor-beyazlı ekiple 2-2 berabere kaldı.

7 BERABERLİK

Çorum FK, İki maçta da berabere kaldığı Şanlıurfaspor’un yanı sıra, diğer beraberliklerini Afyonspor, Tarsus İdmanyurdu, Isparta 32 Spor, Somaspor ve Menemen FK’ya karşı aldı.

36 maçlık maratonda sadece 5 maçta sahadan puansız ayrılan Çorum FK, Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor, Ankaraspor ve Düzcespor’a karşı yenilgi aldı.

ÇORUM FK’NIN MAÇLARI

Şanlıurfa…0-0 D

Somaspor..2-0

Nazilli Bld..2-0 D

Bursaspor…2-1

Afyonspor…1-2 D

Batman…..4-1

Sivas Bld…2-0 D

Amedspor…0-2

Erokspor….0-2 D

Ankaraspor…1-3

Tarsus İ.Y…1-1 D

Bayburt….3-0

İnegölspor…3-0 D

Erzincanspor…1-0

Menemen FK…2-1

Düzcespor….1-3 D

Isparta 32…..0-0 D

Arnavutköy…2-0

Şanlıurfa…..0-0

Somaspor….0-0 D

Nazilli Bld..4-2

Bursaspor…3-0 D

Batman…..1-0 D

Afyonspor…2-2

Sivas Bld…..3-0

Amedspor…2-0 D

Erokspor…..1-0

Ankaraspor…1-0 D

Tarsus İ.Y….9-0

Bayburt……2-0 D

İnegölspor…2-0

24 Erzincan..1-0 (D)

Düzcespor….1-0

Menemen FK..1-1 (D)

Isparta 32 Spor…2-1

Arnavutköy Belediye..3-2 D