Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, milli ara öncesinde 12 maç oynarken, topladığı 19 puanla 7.sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlı futbolcular bu maçlarda 25 sarı, 3 kırmızı kart gördüler. Çorum temsilcisin kadrosunda yer alan futbolculardan 14’ü sarı, 1’i ise kırmızı olmak üzere 15’i kart gördü.

12 MAÇTA 48 SARI 4 KIRMIZI

Ahlatcı Çorum FK’nın maçlarında 23’ü rakip takım futbolcularına, 25’i Ahlatcı Çorum FK’lı futbolculara olmak üzere toplamda 48 sarı kart çıktı. Hakemler, 3’ü Ahlatcı Çorum FK, 1’i de rakip takımdan olmak üzere 4 kez de kırmızı kartına başvurdular.

Ahlatcı Çorum FK’da Durel Avounou, Zargo Toure ve Atila Turan, Sakaryaspor’dan da Mustafa Pektemek kırmızı kart gören oyuncular oldular.

EN ÇOK KART BANDIRMASPOR MAÇINDA ÇIKTI

Ahlatcı Çorum FK’nın en çok kart çıkan maçı ise Bandırmaspor karşılaşması oldu. 3.haftada, Bandırma’da oynanan maçta Ahlatcı Çorum FK’dan 6, Bandırmaspor’dan da 1 futbolcu sarı kart görürken, 7 kartlı bu karşılaşma Ahlatcı Çorum FK’nın en çok kart çıkan maçı olarak kayıtlara geçti.

7.haftadaki Adanaspor maçında da iki takımdan da 3’er futbolcuya olmak üzere 6 sarı kart çıktı. Bu maç en çok kart çıkan ikinci karşılaşma oldu.

4 sarı ile Ferhat Yazgan, 3’er sarı ile de Mehdi Boudjemaa ve Thomas Verheydt, Ahlatcı Çorum FK’nın en çok kart gören oyuncuları oldular.

EN AZ KART ÇIKAN MAÇLAR

Ahlatcı Çorum FK’lı futbolcular 1 maçta sarı, 9 maçta ise kırmızı kart görmediler. 6.haftadaki Kocaelispor maçında Çorum FK’lı hiçbir futbolcu sarı kart görmemesine rağmen, Durel Avounou kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ümraniyespor, Sakaryaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında ise kırmızı-siyahlı futbolcular 1’er sarı kart gördüler.

Ahlatcı Çorum FK’lı futbolcular, Ümraniye maçında 1 sarı, Fatih Karagümrük maçında 2 sarı, Bandırmaspor maçında 6 sarı, Sakaryaspor maçında 1 sarı, Yeni Malatyaspor maçında 1 sarı, Kocaelispor maçında 1 kırmızı, Adanaspor maçında 3 sarı, Iğdır FK maçında 2 sarı, Boluspor maçında 2 sarı, 1 kırmızı, Gençlerbirliği maçında 2 sarı, Ankara Keçiörengücü maçında 2 sarı, Pendikspor maçında ise 3 sarı, 1 kırmızı kart gördüler.