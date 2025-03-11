Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, ikinci yarının 10’uncu maçında konuk olduğu Gençlerbirliği’ni 2-1 yenerek 4 haftalık galibiyet hasretine son verirken, ilk yarının ilk 10 maçı ile ikinci yarının aynı periyodundaki kıyaslama merak konusu oldu.

10 MAÇ 13 PUAN

Kırmızı-siyahlı ekip, ilk yarının ilk 10 haftalık periyodunda, 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi alarak 13 puan toplarken, attığı 10 gole karşılık 10 gol yedi. Çorum temsilcisi, bu periyotta Yeni Malatyaspor’u (D) 4-0, Adanaspor’u (D) 2-0, Gençlerbirliği’ni ise 1-0 yenerken, Fatih Karagümrük’le 2-2, Bandırmaspor’la (D) 0-0, Sakaryaspor’la 1-1, Iğdır FK ile de 0-0 berabere kalıp, Ümraniyespor’a (D) 3-0, Kocaelispor’a 2-0, Boluspor’a da (D) 2-0 yenildi.

13 puanın 6’sını evinde alan Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda ise 7 puan topladı.

İKİNCİ YARIDA EVİNDE DAHA BAŞARILI

Kırmızı-siyahlı ekip, ikinci yarının aynı periyodunda, aynı takımlarla oynadığı maçlarda yine 13 puan topladı. Ümraniyespor’u 3-1, Bandırmaspor’u 4-0, Yeni Malatyaspor’u 2-0, Gençlerbirliği’ni (D) ise 2-1 yenen Ahlatcı Çorum FK, evinde Adanaspor’la 1-1 berabere kalırken, Fatih Karagümrük’e (D) 1-0, Sakaryaspor’a (D) 2-1, Kocaelispor’a (D) 2-0, Iğdır FK’ya (D) 1-0 ve Boluspor’a 2-0 yenildi. Bu maçlarda da 13 puan toplayan Ahlatcı Çorum FK, puanların 10’unu sahasında, son Gençlerbirliği galibiyetiyle olmak üzere 3’ünü ise deplasmanda aldı.