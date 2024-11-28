Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü, altyapı takımlarına yönelik olarak düzenlediği seminerle, genç futbolcularını futbolun güncel kuralları konusunda bilgilendirdi. Seminer, eski futbol klasman hakemi Özgür Demirci tarafından verildi.

Etkinlik, Çorum'da bulunan Yeni Spor Salonu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Seminerde, futbolun temel kurallarının yanı sıra, hakem kararları, ofsayt, faul ve kart uygulamaları gibi detaylı konular üzerinde duruldu. Ayrıca, futbola yeni başlayan genç oyunculara ve antrenörlere, oyunun kurallarını doğru bir şekilde anlayıp uygulamanın önemine vurgu yapıldı.

Özgür Demirci, futbolun kurallarını öğrenmenin sadece oyuncular için değil, aynı zamanda antrenörler ve hakemler için de büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, genç futbolculara seminer boyunca örnekler verdi. Eğitimde, saha içindeki disiplinin ve fair play anlayışının önemine de değinildi.

Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü yetkilileri, seminerin, altyapı takımlarındaki futbolcuların oyun anlayışlarını geliştirmelerine katkı sağlayacağını ve futbolun temel kurallarını doğru bir şekilde öğrenerek, daha bilinçli bir şekilde sahaya çıkacaklarını ifade etti.

Seminer sonunda, katılımcılar, futbolun kurallarını daha iyi kavrayarak, sahada uygulama becerilerini geliştireceklerine dair görüş bildirdi. Etkinlik, genç futbolcuların gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmeye devam edilecek.