Cumartesi günü sahasında Manisa FK ile 27.hafta maçına çıkacak olan Ahlatcı Çorum FK daha sonra 1.Lig'e 2 hafta milli ara verilecek. Milli aranın ardından önce Keçiörengücü daha sonra da Kocaelispor ile karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK'nın maç programı belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, Ahlatcı Çorum FK, ligin 28.haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile 2 Nisan Salı günü saat 14.00'de karşı karşıya gelirken, ligin 29.haftasında sahasında Kocaelispor ile 7 Nisan Pazar günü saat 13.30'da kozlarını paylaşacak

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