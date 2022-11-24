2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum FK’nın, 27 Kasım Pazar günü Düzcespor’la oynaması gereken 16.hafta maçı, Düzce’de meydana gelen deprem nedeniyle, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Erteleme üzerine hafta sonunu maç yapmadan geçirecek olan Çorum FK, bugünden itibaren çift idman programına başlayacak. Teknik direktör Tahsin Tam, erteleme nedeniyle doğan boşluktaki süreyi, göreve geldiği günden beri tespit ettiği eksikleri gidermeye yönelik antrenmanlar yaptıracak.

DÜNÜ TEK İDMANLA GEÇİRDİLER

Öte yandan, Çorum FK dünü tek antrenmanla geçirdi. Tesislerdeki Bülent Üstünel Sahası’nda, teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde, saat 14.00’te başlayan antrenmana, sakatlığı süren Mehmet Taşçı’nın yanı sıra, hasta olan Mehmet Akyüz, Mustafa Eren Damar ve Mahmut Eren Güler katılmadı.

Isınma ile başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından taktik içerikli oyunla devam ederken, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

(Hüseyin AŞKIN)

