Yeni sezonda Süper Lig’e yükselme mücadelesi verecek olan Arca Çorum FK’nın, 10 numara transferi için Gaziantepsporlu Alexandru Maxim’la büyük oranda anlaştığı belirtildi.

2019-2020 sezonun devre arasında geldiği Gaziantepspor’da gösterdiği başarılı performans üzerine, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Beşiktaş’ta da oynayan Alexandru Maxim, biten sezonda Gaziantep formasıyla 37 resmi maça çıktı ve 2.723 dakika süre aldı. Bu maçlarda 7 gol atan 35 yaşındaki Rumen 10 numara 7 de asist yaparken, 7 sarı kart gördü.

Alexandru Maxim, Süper Lig’de çıktığı 184 karşılaşmada 50 gol atıp 33 asist yaptı.

Muhabir: Haber Merkezi