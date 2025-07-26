Arca Çorum FK, daha önce prensip anlaşmasına vardığı stoper Arda Hilmi Şengül, Portekizli orta saha oyuncusu Pedrinho ve Paraguaylı golcü Braian Samudio’ya imza attırdı. Bu üç futbolcu da Arca Çorum FK’nın Düzce kampına katılmıştı.

Külüpten yapılan açıklamada, Kocelispor’dan transfer edilen Pedrihno ile 2 yıllık, Keçiörengücü’nden kadroya katılan 26 yaşındaki stoper Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık, Antalyaspor’dan transfer edilen 30 yaşındaki Paraguaylı golcü Braian Samudio ile de 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ