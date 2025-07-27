Cumartesi günü, Çorum Yeni Spor Salonu yanındaki Devane Semt Sahası’nda gerçekleştirilen seçmelere 2015, 2016, 2017 ve 2018 doğumlu toplam 140 kişinin katıldığı ve bunun bir rekor olduğu belirtildi.

EN ŞANSLI 13 KİŞİ

Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Özdilli’nin de izlediği seçmeler, altyapı antrenörleri nezaretinde yapıldı. Sporcu velilerinin de büyük ilgi gösterdiği seçmeler için kayıt yaptıran sporcular arasında kura ile belirlenen 13 kişi, Arca Çorum FK’nın antrenmanını yerinde izleme hakkı kazandı.

Seçmelerde beğenilen oyuncular açıklanmazken, bu sporcuların takibe alındığı kaydedildi.

Muhabir: Haber Merkezi