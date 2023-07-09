Yeni sezona iddialı bir şekilde girmek için hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdüren Çorum FK'lı futbolcular hafta sonu sıkı bir antrenman programında geçti. Bülent Üstünel Sahası'nda Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde gerçekleşen antrenmanlarda kuvvet ve dayanıklılık antrenmanına ağırlık verilirken, bugün akşam saatlerinde gerçekleşen son antrenmanda ise pasa dayalı taktik bir çalışma yapıldı. Antrenman sonunda oyuncuları ile kısa bir toplantı yapan deneyimli teknik adam, yeni sezonun çok zorlu geçeceğine vurgu yaparak antrenmanda oyuncularından daha özverili çalışmaları gerektiğini söyledi.

Kırmızı-Siyahlılarda hazırlıklar bugün yapılacak çift antrenman programı ile kaldığı yerden devam edecek.