Ahlatcı Çorum FK’nın bu haftaki rakibi Sakaryaspor’da yine teknik direktör değişikliğine gidildi. Göreve 1 hafta önce getirilen Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı.

Düşmeme mücadelesi veren Sakaryaspor’da Ahlatcı Çorum FK maçı öncesinde flaş bir gelişme daha yaşandı. Hafta içerisinde 3 futbolcu ile yollarını ayıran yeşil-siyahlı takım, 1 hafta önce Mesut Bakkal’la yolların ayrılması üzerine takımın başına getirilen Mustafa Dalcı’yı da gönderdi.

YENİ HOCA İLKER PÜREN

Kulüpten yapılan açıklamada, Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilirken, yerine İlker Püren’le anlaşıldığı duyuruldu. Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan 41 yaşındaki İlker Püren en son bu sezon 2.Lig ekibi Arnavutköy Belediye’yi çalıştırdı.

Sezona Suat Kaya ile başlayan Sakaryaspor’da Mesut Bakkal ve Mustafa Dalcı’nın ardından İlker Püren bu sezonki dördüncü teknik direktör oldu.