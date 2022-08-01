Çorum Futbol Kulübü'nde yeni sezon hazırlıkları dün yapılan kuvvet ve taktik antrenmanı ile devam etti.

Çorum FK dün yaptığı çift antrenman programı ile hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. Teknik Direktör Mert Nobre nezaretinde Tesisler 1 No'lu Saha'da sabah saat 10.15'de gerçekleşen günün ilk antrenmanında dayanıklılık ve kuvvet çalışması yapan Kırmızı-Siyahlılar, akşam 18.00'de yine Tesisler 1 No'lu Saha'da gerçekleşen taktik antrenmanı ile günü tamamladı.

Çorum FK'da hazırlıklar bugün yapılacak antrenman ile kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)