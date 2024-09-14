Ankara’daki Aktepe Stadı’nda oynanan maçın genelinde üstün taraf olan Ahlatcı Çorum FK, 31.dakikada Hollandalı yıldızı Thomas Verheydt’la gol perdesini açarken, 38.dakikada kaptan Ferhat penaltıyı gole çevirerek ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

Ahlatcı Çorum FK ikinci yarıya aynı 11’le çıkarken, Yeni Malatyaspor iki değişiklikle başladı.

55.dakikada, bir duran top organizasyonunda, ilk kez ilk 11’de başlayan Durel Avounou ile farkı üçe çıkartan Ahlatcı Çorum FK, ilerleyen dakikalarda önemli fırsatlardan yararlanamadı.

85’te Ahmethan Köse ile bir gol daha bulan kırmızı-siyahlı ekip sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sezon ilk galibiyetini alan Ahlatcı Çorum FK puanını 6’ya yükseltirken, ilk hafta maça çıkmadığı için 3 puanı silinen Yeni Malatyaspor -3 puanla son sırada kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 19: Ahaltcı Çorum FK, Geraldo’ya yapılan faul üzerine ceza sahasının sağ köşesinden serbest vuruş kazandı. Geraldo’nun kaleye vurduğu topu kaleci Abdulsamed çıkarttı, yükseklik kazanan topu Ferhat kafayla tamamlamak istedi ancak savunma uzaklaştırdı.

DAKİKA 31: GOL! Ahlatcı Çorum FK golü buldu, Ferhat’ın pasında soldan ceza sahasına giren Eren, çaprazdan sert vurdu, kaleci Abdulsamed’in çıkarttığı ve sağa açılan topu Durel Avounou yerden altı pasa çıkarttı, Thomas sol ayağı ile tamamladı: 1-0.

DAKİKA 38: GOL! Fark ikiye çıktı. 36.dakikada soldan kazanılan köşe vuruşu paslaşılarak kullanıldı. Geraldo’nun pasında soldan ceza sahasına giren Eren, Erşan’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi sonucu kararın onaylanması üzerine topun başına geçen kaptan Ferhat, 38.dakikada kullandığı atışta topla kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderdi: 2-0.

DAKİKA 45: Ahlatcı Çorum FK üçüncü gole çok yaklaştı. Sağdan Geraldo’nun ceza yayına çıkarttığı topu Landre gelişine sert bir vuruşla kaleye vurdu, top üst direkten döndü.

DAKİKA 55: GOL! Fark üçe çıktı. Sağdan kazanılan serbest vuruşta Geraldo’nun ceza sahasına gönderdiği topu arka direkte Tuore ayağıyla içeri çevirdi, Durel Avounou altı pasta uçarak kafayı vurdu: 3-0.

DAKİKA 64: Akıllara zarar gol kaçtı. Sağdan son çizgiye inen Eren’in ortasında Thomas altı pastan ayağıyla yaptığı vuruşta topu üstten aut gönderdi.

DAKİKA 71: Ahlatcı Çorum FK atağında, Ahmethan’ın pasında Suat ceza sahasında, sağ çaprazdan karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, top kaleci Abdulsamed’in göğsünden döndü.

DAKİKA 77: Ferhat’ın pasında Ahmethan Köse sol çaprazdan sert vurdu, üstten aut.

DAKİKA 83: Ferhat’ın ara pasına hareketlenen Hasan Ege, sağdan ceza sahasına girdi, karşı karşıya pozisyonda vurdu, üstten aut.

DAKİKA 85: GOL! Fark dörde çıktı. Orta alandan atılan ara pasa hareketlenen Suat soldan son çizgiye indi, yerden altı pasa çıkarttığı topu Ahmethan Köse sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 4-0.