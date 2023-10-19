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Teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana, tedavileri devam eden Berkay Can Değirmencioğlu ve Sadık Arda Yılmaztürk katılmadıkları belirtildi. Basına kapalı yapılan antrenmanın ısınmanın ardından Eyüpspor maçının taktiğini içeren çalışma şeklinde geçtiği kaydedildi.

Eyüpspor maçını kazanarak hedeflediği üst sıralarda kalmak isteyen Ahlatcı Çorum FK’da, teknik direktör Tahsin Tam tüm planları galibiyet üzerine yapıyor.

Kırmızı-siyahlı takım bugün yapacağı idmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.