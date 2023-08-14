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Ahlatcı Çorum FK, ligin ilk hafta maçında İstanbul temsilcisi Tuzlaspor’a konuk olurken, skor üstünlüğü gibi tribündeki taraftar sayısında da rakibine üstünlük sağladı.

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı’nda oynanan maça Çorum FK taraftarları büyük ilgi gösterdi. Gerek İstanbul ve çevre illerinde ikamet eden Çorumlular, gerekse Çorum’dan giden taraftarlar, Çorum FK’ya ayrılan tribünü tamamen doldururken, Tuzlaspor taraftarları içerisinde de kırmızı-siyahlı taraftarların olduğu görüldü.

Çorum FK’nın 3-0 kazandığı maçta 600 civarında Çorumlu sporsever takımına tribün desteği verirken, 200 kadar da Tuzlaspor taraftarı takımını destekledi.