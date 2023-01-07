Kırmızı-siyahlı ekip, günün ilk antrenmanını sabah 10.00’da, Titanic Otel’in sahasında yaptı. Sakatlıkları bulunan Berkay Can, Serkan ve Mustafa Emre’nin katılmadığı antrenman ısınma ve pas çalışmasının ardından 6 kaleli oyunla devam etti. Teknik direktör Tahsin Tam, antrenmanın son bölümünde bireysel şut çalışması yaptırdı.

Çorum FK, günün ikinci antrenmanını ise 17.00’de gerçekleştirdi. Yine Berkay, Serkan ve Mustafa Emre’nin katılmadığı antrenman taktik çalışma ağırlıklı geçti.

Bugün Bandırmaspor’la hazırlık maçında karşılaşacak olan Çorum FK, yarın sabah yapacağı antrenmanla kampı tamamlayacak.

(Hüseyin AŞKIN)

