Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, bugün ilk yarının son hafta maçında, Boluspor’u konuk edecek.

Teknik direktörlük görevine Serkan Özbalta’nın getirilmesiyle çıkışa geçen Ahlatcı Çorum FK’nın 3 maçlık galibiyet özlemi, geçtiğimiz hafta, deplasmanda alınan 1-1’lik Şanlıurfaspor beraberliği ile son bulurken, yeni hedef bugünkü Boluspor maçını kazanıp, ilk yarıyı moralli bitirmek. Bu doğrultuda, kırmızı-siyahlı takım Cuma gününden beri Boluspor maçına hazırlanıyor. Çorum temsilcisi, Cumartesi ve dün yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Serkan Özbalta tüm planları galibiyet üzerine yaptı.

Bugünkü zorlu maç öncesinde, Sadık Arda ve Berkay Can’ın sakatlıkları sürüyor. Sakatlıkları bulunan Kerem ve Geraldo’nun ise Şanlıurfaspor maçında olduğu gibi yine kadroda yer almaları bekleniyor.

Boluspor cephesinde de tüm hesaplar puan üzerine yapılıyor. Geçtiğimiz hafta, evinde Manisa FK’yı 1-0 yenerek moral bulan Boluspor, Çorum’dan puan ya da puanlarla ayrılarak ilk yarıyı moralli kapatmak istiyor. Kadro sıkıntısı çeken kırmızı-beyazlı ekipte, Michel Landel, Berk Yıldız, Safa Kınalı, Camara, Ercan Coşkun, Arda Köksal, Murat Elmacı ve Hakan Bilgiç’in sakatlıkları bulunuyor.

24 puanlı Ahlatcı Çorum FK ile 22 puanlı Boluspor arasında bugün Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı İzmir bölgesi A klasman hakemlerinden Ayberk Demirbaş yönetecek. Saat 17.00’de başlayacak maçta Ayberk Demirbaş’ın yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Muhammet Ali Doğan ve Şanlıurfa bölgesinden Mehmet Şengül yapacak. Isparta bölgesinden Berkan Çetin de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

CANLI

YAYIN

VAR

Ahlatcı Çorum FK ile Boluspor arasında oynanacak Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 17.hafta maçı iki kanalda canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler, Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 17.00’de başlayacak maçı TRT Spor ve Bein 1 Max kanallarından izleyebilecek.

BEŞ FUTBOLCU

CEZA SINIRINDA

Boluspor maçı öncesinde Ahlatcı Çorum FK’da 4’ü savunma, 1’i kanat tam 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Kerem, Erkan, Ologo, Toure ve Ahmet İlhan bugünkü maça sarı kart cezası sınırında çıkacaklar. Bu futbolculardan sarı kart gören cezalı duruma düşecek ve ikinci yarının ilk haftasında Tuzlaspor’la oynanacak maçta forma giyemeyecek.

BOLUSPOR’LA

İLK KEZ

Ahlatcı Çorum FK, Boluspor’la resmi maçta ilk kez karşılaşacak.

İki takım daha önce hazırlık maçında karşılaşsa da, ne lig, ne de Türkiye Kupası’nda olmak üzere resmi maçta hiç karşılaşmadı. Bugünkü maç, iki takım arasındaki ilk resmi maç olarak kayıtlara geçecek.

ÇORUM FK’NIN

25 ARALIK’TAKİ

İKİNCİ MAÇI

Ahlatcı Çorum FK, bugünkü Boluspor maçıyla birlikte tarihinde ikinci kez 25 Aralık günü resmi maç oynayacak.

Kırmızı-siyahlı takım, 2010-2011 Sezonunda, Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele ederken, 25 Aralık 2010’da, Samsun temsilcisi İlkadım Belediyespor’u konuk etmiş ve karşılaşma 0-0 berabere bitmişti.

BOLUSPOR

25 ARALIK’TA

7 KEZ OYNADI

Öte yandan, Ahlatcı Çorum FK’nın rakibi Boluspor ise daha önce 25 Aralık’ta 7 resmi maç oynadı. Kırmızı-beyazlı ekip bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alırken, attığı 12 gole karşılık 10 gol yedi.

İLK YARI

BİTİYOR

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, 11 Ağustos’ta başlayan 2023-2024 Sezonunun ilk yarısı bugün oynanacak maçlarla sona erecek.

Ligin 17.haftasında bugün Manisa FK ile Şanlıurfaspor, Ahlatcı Çorum FK ile Boluspor, Eyüpspor’la da Erzurumspor FK karşılaşacak. Eyüpspor-Erzurumspor FK maçıyla birlikte sezonun ilk yarısı sona erecek.

İKİNCİ YARI

14 OCAK’TA

BAŞLAYACAK

Lige 20 gün devre arası verilecek olup, ikinci yarı 14 Ocak 2024’te başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, ikinci yarının ilk haftası olan 18. hafta müsabakalarının programını henüz açıklamadı.

Ahlatcı Çorum FK, devre arasını 2-10 Ocak tarihlerinde Antalya’da kamp yaparak geçirecek.