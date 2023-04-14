İstanbul-TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen açılış programına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Başbakan Yardımcısı Turizm Bakanı Ünal Üstel, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok ilin valileri ve belediye başkanları ile turizm sektörü temsilcileri katıldı.

Çorum’un ulusal ve uluslararası tanıtımını yapmak amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Çorum Belediyesi işbirliği ile fuarda stant açıldı. Çorum’un turizm ve kültür değerlerinin ön plana çıkartıldığı görseller kullanılarak hazırlanan standa gelen ziyaretçilere çeşitli tanıtım materyalleri, harita ve broşürler verildi. Küçük ziyaretçilere ise Çorum’a özgü hazırlanan boyama kitabı ve balon hediye edildi. Çorum’un gezi noktaları ile ilgili bilgiler verildiği fuarda ilin tarihi, kültürel ve değerleri yurt içi ve yurt dışından gelen sektör temsilcileri ile de paylaşılarak, gezi programları hakkında bilgiler verildi.

Ülke tanıtımında ve turizm sektörünün gelişmesinde büyük rol oynayan fuar, ICA Events tarafından TÜROFED ve TTYD iş ortaklığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda düzenleniyor ve KOSGEB tarafından da destekleniyor.

Geçtiğimiz yıl 110 ülkeden 33.595 ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir başarıya imza atan EMITT, turizm sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olarak bu yıl rekor seviyede yabancı ziyaretçiyi ve turizm profesyonelini ağırlamayı hedefliyor.

(Haber Merkezi)