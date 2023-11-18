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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından bugün Çorum ile çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği açıklandı.

Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şiddetli rüzgar ve fırtınanın güney yönlerinden saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesi beklenirken, ulaşımda yaşanacak aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.