Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyükşehir olmaya aday iller arasında Çorum’un da bulunduğunu açıkladı. Çorum’un ekonomik çeşitliliği, sanayi ve tarıma dayalı üretim kapasitesi ve nüfus artışıyla bu potansiyeli desteklediği de belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman’da katıldığı bir törende kente ilişkin önemli bir müjde verdi. Batman’ın büyükşehir olacağını tarih vererek duyuran Şimşek, bu gelişmenin kentin ekonomik ve sosyal yaşamına güçlü bir ivme kazandıracağını söyledi. Bakan Şimşek, ülke genelinde büyükşehir olmaya aday illere de dikkat çekti. Bakan Şimşek’in konuşmasında yer verdiği listeye göre Çorum da büyükşehir statüsüne aday iller arasında yer aldı.

Bakan Mehmet Şimşek’in açıkladığı bilgilere göre Batman, Aksaray, Yozgat, Karaman, Çorum ve Kütahya, ekonomik ve demografik dinamikleriyle büyükşehir olmaya en yakın iller olarak gösteriliyor.

Bakan Şimşek, Batman’a planlanan raylı sistem projesinin kısa sürede programa alındığını ve hayata geçirileceğini belirtti. Bu projenin hem çalışanlar ve kent sakinlerinin ulaşımını kolaylaştıracağını hem de hava kalitesine olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi. Şimşek, raylı sistemin Batman’ın yaşam kalitesini yükseltecek stratejik bir adım olacağını vurguladı.

Türkiye’de nüfus ve ekonomik büyümesiyle öne çıkan Batman’ın nüfusu 654 bin civarında bulunuyor. Mevcut artış hızına göre 7-10 yıl içinde 750 bini aşması öngörülüyor. Batman’ın yanı sıra Aksaray, Yozgat, Karaman, Çorum ve Kütahya da büyükşehir olma potansiyeli taşıyan iller arasında gösteriliyor.

