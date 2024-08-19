Belediye, Mimar Sinan Mahallesi’nin ve Hasan Paşa sokaklarının kentsel dönüşümü için vatandaşlarla görüşmelere başlarken, Kale sakinleri 7 Eylül 2022’de Kale Mahallesi’nde başlayan kentsel dönüşüm projesinin akıbetini merak ediyor.

Hatırlanacağı üzere Çorum Belediyesi 7 Eylül 2022’de Kale Mahallesi’nde kentsel dönüşüm için ilk imzaları almış ancak bugüne kadar projede hiçbir ilerleme olmamıştı.

Çorum'un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kale Mahallesi sakinleri, adeta arapsaçına dönen Kentsel Dönüşüm Projesi için yetkililerden bir açıklama bekliyor.

Kale Mahallesi'nde bir ev

Kale sakinleri, 24 Şubat 2023 tarihinde konu ile ilgili açıklama yapan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın buradaki binaların yıkımına bir kaç ay sonra başlanacağını söylediğini, ancak bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmadığını kaydettiler.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan ve Kentsel Dönüşüm Projesi’nin iptal edilip edilmediğini öğrenmek isteyen mahalle sakinleri, belediyenin işlerinin sürekli yarım kaldığını öne sürüyor.

Mimar Sinan’daki kentsel dönüşüm haberlerini okuduklarını dile getiren mahalle sakini: “Sakın inanmayın. 4 yıl önce Kale Mahallesinde Kentsel Dönüşüm projesi uygulanacak dediler, millet gerçek sandı. Şimdi kimse evini satsa satamıyor alan yok, evini tamir edip otursa masrafa yazık diyor, mahalle halkı perişan oldu.” ifadesini kullandı.

“ERZURUM DEDE NE OLDU?”

Öte yandan Belediye, 28 Mart 2023’te 31 Mart seçimlerine 3 gün kala da Erzurum Dede’de ‘Yeni bir şehir’ vurgusuyla hak sahiplerine tapularını dağıtmıştı, vatandaşlar oradaki çalışmaların da akıbetini merak ediyor.