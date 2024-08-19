Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 156 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %8.8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7.3, kadınlarda %11.7 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 205 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişi, istihdam oranı ise 0.2 puanlık artış ile %49.6 oldu. Bu oran erkeklerde %67 iken kadınlarda %32.5 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık artış ile %16.3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %13.7, kadınlarda ise %21.5 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat artarak 44 saat olarak gerçekleşti.

GERÇEK İŞSİZLİK YÜKSELDİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, 2024 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2.2 puanlık artış ile %27.3 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19.2 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18 olarak tahmin edildi.

Editör: HABER MERKEZİ