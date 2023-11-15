Tahmini Okuma Süresi: dakika

Saat Kulesi Hürriyet meydanında gerçekleşen törene Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, belediye başkan yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Alper Zahir ve Turhan Candan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



Törende konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, göreve geldiği zaman araç kiralama sistemini azaltmayı hedeflediklerini ve bu hedef doğrultusunda bugüne kadar 147 araç aldıklarını kaydetti. Aşgın, Çorum Belediyesi olarak 2019 - 2022 yılları arasında 120 araç aldıklarını 2023 yılında da 27 aracı filolarına kazandırdıklarını bildirdi. Bu 27 araçtan 5'inin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne, 5‘inin Temizlik İşleri Müdürlüğüne alındığını ifade eden Aşgın, “Ayrıca milli gururumuz TOGG’u satın aldık. Halk Ekmek bünyesine 3 pikap, Halk Ekmek için 1 minibüs, Mezarlık İşleri Müdürlüğümüz için 2 cenaze aracı, 1 tam kombine kanal aracı, 1 mobil hizmet aracı, bir tane mobil ikram karavanı, Fen İşleri Müdürlüğümüze 1 mini yükleyici aracı, Millet Bahçesi'nde yaşlılarımızı gezdirmek için 1 golf aracı, Sıklık Parkı'nda kullanılmak üzere atv aracı, 3 motosiklet toplam 27 araç satın aldık.” dedi.



Depremin olduğu mali imkansızlıkların olduğu 2023 yılında toplam da 27 araç aldıklarını vurgulayan Aşgın, AK Parti teşkilatlarına ve Cumhur İttifakı teşkilatlarına ve milletvekillerine teşekkür etti. Araçların alınması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından da altıda biri kadar hibe aldıklarını anlatan Aşgın, “Hamdolsun devamını kendi öz kaynaklarımızla nakit olarak ödeyip aldık. Rabbimize şükrediyorum. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek, rabbim kazasız belasız, bu güzel şehrin tüm mahallelerine hem bu araçlarımızla hem de toplam 370 aracımızla en güzel hizmeti sunmayı nasip etsin diyorum.” ifadesini kullandı.

Törende ayrıca AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve MHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Lütfi Tekin birer konuşma yaparak, Başkan Aşgın ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından anahtarlar belediye çalışanlarına teslim edildi. Araç filosuna kazandırılan yeni araçlar caddede tur attı.