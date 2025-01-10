Çorum Belediyesi ile ÇEKVA arasında ortak hizmet projesi uygulanması Ocak ayı Belediye Meclisi Toplantısı’nda oy birliğiyle kabul edilmişti. Şehir dışında eğitim hayatlarına devam eden Çorumlu öğrencilere maddi destek sağlamak amacıyla imzalanan protokol ile Çorum Belediyesi, ÇEKVA’dan eğitim bursu alan öğrencilere 480 Bin TL nakdi yardımda bulunacak.

Protokol imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle gündem maddesini onaylayan tüm parti gruplarına teşekkür etti.

Aşgın “Çorum Belediyesi olarak eğitime destek vermeye ve öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İl dışında öğrenim hayatlarını sürdüren Çorumlu gençlerimizin sağlık, spor, eğitim, öğretim, kültür, sanat, doğa ve çevresel gereksinimlerinin karşılanması için 480 bin TL’lik bir protokol imzaladık. Çorumlu öğrencilerimizin eğitimlerine destek olmak için çalışmalarına devam eden Çorum Eğitim ve Kültür Vakfımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

İmza töreninin ardından Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı İrfan Balkanlıoğlu ile Bağcılar Eski Belediye Başkanı ve Ak Parti İstanbul Eski Milletvekili Feyzullah Kıyıklık tarafından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi verildi.

Editör: Haber Merkezi