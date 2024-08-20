Büyük yangınların birçoğunun anız yakılmasından kaynaklandığını hatırlatan Balcı “Son günlerde ülkenin çeşitli yerlerinde orman yangınları yaşanmakta. Bu yangınların çıkış sebeplerinin başında ise bilinçsizce yapılan anız yangınları gelmektedir. İlimizde de anız yangını ile ilgili ihbarların sayı son bir ayda artış göstermiştir. Ekiplerimiz Haziran ayında 37 ot yangınına müdahale ederken, Temmuz ayında 33 ot 13 anız yangınına, bu ay içerisinde ise 35 ot 15 anız yangınına müdahale etmiştir. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve tarımsal verimliliği artırmak adına, anız yakmaktan kaçınmanızı ve bu konuda çevrenizde farkındalık oluşturmanızı önemle rica ediyoruz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ