Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgallerine son vermek amacıyla yaptığı denetimlerini sürdürüyor. Buharaevler Caddesi üzerinde, satışını yaptığı ürünleri kaldırım ve yola çıkararak araç ve yaya trafiğini tehlikeye sokan bir işyeriyle ilgili Zabıta Müdürlüğü tarafından cezai işlem gerçekleştirildi. Daha önceki denetimlerde yapılan uyarıları dikkate almayan işyerinin, kaldırım ve yol işgaline sebep olduğu malzemeler belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Öte yandan, trafik güvenliğine sebep olan kamyonetin kaldırılması konusunda da Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi Ekipleri’nce işyeri sahibine süre verildi.

Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, denetimlerin devam edeceği ve kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, “Şehir genelindeki tüm esnafımıza bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulunuyoruz. Bu konuda esnafımızın hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz” denildi.

Editör: İHA AJANS