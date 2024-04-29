Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu hafta ilimizde etkin olması beklenen sağanak yağmur nedeniyle oluşabilecek risklere karşı Çorum Belediyesi ekipleri 7/24 hazırlıklı olacak.



Çorum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi toplandı. Toplantıda, ekiplerin acil müdahale konusunda yapacağı çalışmalar, ekiplerin görevlendirilmesi, çağrı merkezine ulaşan ihbarların en etkin ve hızlı şekilde değerlendirilmesi, sağanak yağış sırasında sel ve su baskını risklerine karşı yapılacak çalışmalarla ilgili eylem planı belirlendi.

AKOM’dan yapılan açıklamada “Vatandaşlarımız sel ve su baskını ihbarları ve yardım talepleri için 153 veya 333 0 333 numaralı çağrı merkezi telefonundan ulaşabilirler” denildi. (Haber Merkezi)