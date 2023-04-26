Akpınar ve Osmancık caddelerinde bulunan esnafı ziyaret eden Ahlatcı, hükümet olarak esnaf ve sanatkârın alın teri ve emeğinin kıymetini çok iyi bildiklerini söyledi.

“Birlikte üreterek, birlikte çalışarak, ülkemizi hedeflerine ulaştırana kadar bize durmak, dinlenmek yok” diyen Ahlatcı, esnaf gezisi yaptığı esnada karşılaştığı vatandaş ve gençlerle ayaküstü sohbet etti.

Oy kullanan gençlere nasihatlerde bulunan Ahlatcı, kullanacakları oylarının vebalini hatırlatarak vatan, millete ve bayrağa sahip çıkmalarını istedi.



“SÖZ VERİYORUZ ÇORUMLU BEKLEDİĞİ YATIRIMLARI ALACAKTIR"

Ahlatcı, “Çorum'u seven birisi olarak destekleriniz ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başımızda olduğu sürece Çorum'un beklediği tüm yatırımları alacağıma inanmanızı istiyorum” diye konuştu. (Haber Merkezi)