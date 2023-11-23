Tahmini Okuma Süresi: dakika

31 Mart Yerel Yönetimler Seçimleri için 9 Kasım – 22 Kasım 2023 tarihleri arasında alınan belediye başkanlığı aday adaylığı başvurularının bittiğini açıklayan AK Parti İl Başkanı Günay, İl ve İlçe Belediye Başkan aday adaylıklarına mevcut Belediye Başkanları hariç toplam 49 başvurunun olduğunu vurguladı.

AK Parti İl Başkanı Günay; “31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için AK Parti İl Başkanlığı’mıza başvuruda bulunan tüm aday adaylarımıza, AK Parti’mize gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür eder, başarılar dilerim. İl genel meclis üyelikleri ve belediye meclis üyeliklerine başvurular 3 Aralık 2023 tarihine kadar devam etmektedir” dedi.