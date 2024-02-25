21 öğretmen ve 91 öğrencinin resmettiği 91 çalışmadan oluşan sergi için açılış töreni düzenlendi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinden hemen sonra Türkiye'nin bütün illerinden deprem bölgesinde yardım eli uzandığını söyledi.



Türkiye'nin 11 ili etkileyen büyük bir deprem felaketi yaşadığını belirten Aşgın, "Yeryüzünde başka bir millet, yeryüzünde başka bir devlet üzerinden bu kadar büyük yıkımdan sonra bir yıl geçmesine rağmen başka bir yerde, kardeş şehirde sanatla buluşuyorsa, kültürle buluşuyorsa, böyle bir sergi açıyorsa bu milletimizin büyüklüğün devletimizin büyüklüğünü ve yüceliğini gösterir." dedi.

Deprem sürecinde Türk milletinin üzerine düşeni yaptığını ve yapmaya devam ettiğini dile getiren Aşgın, Çorum Belediyesi olarak kardeş şehir Afşin'e destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.



Afşin Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da, depremin ardından Çorum halkı ve kurumlarından çok fazla destek gördüklerini vurguladı.

Kaba, "6 Şubat günü yaşadığımız korkunç afetten sonra, biraz sonra gezeceğiniz sergide göreceğiniz manzaralar arasında ne yapacağını bilemez, şaşkın insanlar olarak dolaşırken ve içimizde tarifi imkansız bir karamsarlık dolaşıyorken bir el uzandı. Biz uzanan ele baktığımızda, valisiyle belediye başkanıyla AFAD yetkilileriyle belediye çalışanlarıyla ve tüm halkıyla Çorumlu kardeşlerimizi gördük. Onları görür görmez kardeşliğin bu ülkede, bu topraklarda hala katıksız bir biçimde devam edeceğini, ne kadar yere düşmüş olsak da bizi tutup kaldıracak kardeşlerimizin olduğunu yakinen müşahede ettik." diye konuştu.

İlçede öğretmen ve öğrencilerin deprem felaketini resmettiğini anlatan Kaba, Çorum Belediyesi'nin daveti üzerine sergiyi Çorum halkı ile buluşturduklarını kaydetti.

Cumhur İttifakı'nın Afşin Belediye Başkan Adayı Koray Kıraç da konuşmasında, Afşin'e desteklerinden ötürü Çorum halkına teşekkür etti. (Haber Merkezi)