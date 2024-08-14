Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait İç Göç İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye’de 2007-2008 döneminde yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2023 yılında yüzde 4,04 oldu. Diğer bir ifadeyle Türkiye'de 2023 yılında 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,9'unu erkekler, yüzde 52,1'ini ise kadınlar oluşturdu.

EN ÇOK GÖÇÜ İSTANBUL. EN AZ GÖÇÜ İSE ARDAHAN ALDI

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında, İstanbul, 412 bin 707 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 232 bin 700 kişi ile Ankara ve 147 bin 765 kişi ile İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 6 bin 856 kişi ile Ardahan, 10 bin 202 kişi ile Bayburt ve 11 bin 806 kişi ile Tunceli oldu.

EN ÇOK GÖÇÜ İSTANBUL. EN AZ GÖÇÜ İSE ARDAHAN VERDİ

En çok göç veren il İstanbul, en az göç veren il ise Ardahan oldu. İstanbul 581 bin 330 kişi ile en çok göç veren il olurken, onu 208 bin 740 kişi ile Ankara ve 164 bin 247 kişi ile Hatay takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 811 kişi ile Ardahan, 7 bin 234 kişi ile Tunceli ve 7 bin 604 kişi ile Kilis oldu. ,



EN ÇOK GÖÇ 20-24 YAŞ ARALIĞINDA

Türkiye'de, 2023 yılında büyüklük olarak en fazla göç hareketliliği, 647 bin 191 kişi ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 43,4'ünü erkekler, yüzde 56,6'sını ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'de 2023 yılında en önemli göç nedeni hanedeki fertlerden birine bağımlı göç oldu. Ülkemizde 2023 yılında iller arası göç eden 3 milyon 450 bin 953 kişiden 601 bin 481'i hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti.

Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde, 518 bin 16 kişinin daha iyi konut ve yaşam koşulları, 512 bin 11 kişinin ise eğitim nedeniyle göç ettiği görüldü. Erkeklerde en önemli göç nedeni daha iyi konut ve yaşam koşulları oldu. En fazla göç hareketliliğinin olduğu 20-24 yaş grubunda en önemli göç nedeni eğitim oldu

ÇORUM’UN GÖÇ İSTATİSTİKLERİ

TÜİK verilerine göre Çorum 2023 yılında verdiği göçten fazlasını aldı. Buna göre 2023 yılında 27 bin 902 göç alan Çorum, 20 bin 273 göç verdi.

Çorum’a göç edenlerin nedenlerine göre 1901 kişi tayin-iş değişikliği nedeniyle, 1431 kişi işe başlamak için, 3 bin 509 kişi eğitim nedeniyle ilimize geldi. Ayrıca 967 kişi medeni durum değişikliği / ailevi nedenler; 4 bin 640 kişi daha iyi konut ve yaşam koşulları; 4 bin 896 kişi hane aile fertlerinden birine bağımlı göç; 3 bin 999 kişi aile - yanına memleketine geri dönme; 178 kişi sağlık ve bakım için; 771 kişi ev alınması, 750 kişi emeklilik, 3 bin 466 kişi diğer ve 1394 kişi ise bilinmeyen nedenlerle ilimize göç etti.

Editör: Haber Merkezi

İlimizden giden 20 bin 273 kişinin göç etme nedeni ise şu şekilde gerçekleşti: “Tayin / iş değişikliği 2 bin 258 kişi, işe başlamak / iş bulmak 2 bin 382 kişi, eğitim 4 bin 298 kişi, medeni durum değişikliği / ailevi nedenler Bin 193 kişi, daha iyi konut ve yaşam koşulları 3 bin 519 kişi, hane aile fertlerinden birine bağımlı göz 3 bin 428 kişi, aile yanına memleketine geri dönme 335 kişi, sağlık bakım 222 kişi, ev alınması 654 kişi, Emeklilik 210 kişi, diğer 583 kişi ve bilinmeyen Bin 191 kişi”Çorum’un net göç hızı ise fazla gelen 7 bin 629 kişi ile birlikte +14.5 olarak gerçekleşti.