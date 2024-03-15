İlk olarak Özel Elitpark Hastanesi Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Mehmet Duyar’ı ziyaret eden CHP Adayı Çöphüseyinoğlu daha sonra Çorum Özel Hastanesi’ne geçerek burada da Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili nezdinde tüm sağlık çalışanlarının bayramlarını tebrik etti.



Hastanelerde görev yapan doktorları ve sağlık personellerini de ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Çöphüseyinoğlu, eczane ve sağlık ocaklarını da unutmadı. Hastane çevresinde faaliyet gösteren eczaneleri tek tek gezen Çöphüseyinoğlu, son olarak sağlık ocaklarında görev yapan doktor ve personelleri ziyaret ederek, hem kendisini tanıttı hem de 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi.



Gittiği tüm sağlık kurumlarında yoğun ve sıcak ilgi gören CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, “Zaman zaman uğradıkları şiddet altında yılmadan mesleğini icra eden, canımızı emanet ettiğimiz sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor; görevi esnasında ve görevi sebebiyle hayatını kaybeden tüm sağlık emekçilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, tüm sağlık çalışanlarına şiddetin olmadığı güzel günler diliyorum. Unutmayalım, her zaman sağlığımız onlara emanet” dedi.

Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde ise İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ile bazı parti yöneticileri eşlik etti. (Haber Merkezi)