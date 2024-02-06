CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Çöphüseyinoğlu, 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde “asrın felaketi” olarak adlandırılan iki büyük deprem meydana geldiğini hatırlatarak, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.5 ve 7.8 büyüklüğündeki depremler sonucu 11 ilimizin etkilendiğini ve ülke olarak binlerce kayıp verdiğimizi söyledi.

Önceki gün bir televizyon programının canlı yayınında, “Hepimiz öldük, kimimiz gömüldük ama hepimiz öldük” diye konuşan depremzedenin söylemi ile hep birlikte acıyı tekrar yaşadığımızı ifade eden Çöphüseyinoğlu, tüm ülkemizi derin bir acıya boğan 6 Şubat 2023 depreminin üzerinden 1 yıl geçtiğini ifade ederek, asrın felaketini yaşadığımız depremde vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.



Ülkemiz coğrafyasının oluşumundan beri tarihinde birçok depremle sarsıldığını vurgulayan Çöphüseyinoğlu, “Deprem ve benzeri doğal felaketler dün olduğu gibi yarın da yaşanacaktır. Bunlar doğal bir felakettir ama bizlere ve ilgili idarelere düşen görev olabilecek felaketlere karşı önlem almaktır. Depreme karşı alabilecek en büyük önlem sağlam zemine depreme dayanıklı binalar yapmaktır. Unutmayalım ki deprem değil, binalar öldürür” dedi.

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı bulunduğunu belirten Mimar Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, “Şehrimiz Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunmaktadır. Türkiye deprem risk haritasına göre Çorum 2. riskli derecede bulunmaktadır. Çorum'un risk haritası tekrardan günümüz model sismik araştırmalarına göre yapılıp sanki 1. dereceymiş gibi şehrimizde gereken önlemler alınmalı, ilimizdeki riskli binaların bir an önce envanterinin çıkartılıp kentsel dönüşüme hızla geçilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

İdare tarafından deprem öncesi alınacak önlemlerin, deprem sonrası yapılacak planlamanın ve deprem toplanma yerlerinin belirlenip Çorum halkına bir an önce duyurulması gerektiğinin altını çizen Çöphüseyinoğlu, ayrıca mahalle sakinlerinin de muhtarlıklar aracılığı ile veya mahalle toplantıları altında bilgilendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)