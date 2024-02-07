CHP İl Başkanlığı partilerinin Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar Hasan Levent Çöphüseyinoğlu’nun tanıtımı için bir toplantı düzenledi. Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda saat 15.30’da başlayan programa Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Ankara Milletvekili ve PM üyesi Av. Umut Akdoğan, CHP önceki dönem milletvekilleri Feridun Ayvazoğlu, Tufan Köse, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP önceki dönem İl, Merkez İlçe yöneticileri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyeleri, CHP İl, İlçe, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri ile yüzlerce partili katıldı.

CHP Çorum Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Mimar Hasan Levent Çöphüseyinoğlu’nun tanıtımı nedeniyle düzenlenen program Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları, şehitler, ebediyete intikal eden gaziler ile deprem şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.



Programda kendinden bahsederek konuşmasına başlayan Çöphüseyinoğlu, Çorum’u geleceğe taşıyacaklarını kaydederek bu anlamda hazırlıklarını yaptıkları projelerden de örnekler sundu. Çorum’da seçimi kazandıktan sonra sosyal demokrat belediyecilik anlayışının gereklerini yerine getireceklerini bildiren Çöphüseyinoğlu, yaşanabilir iller sıralamasında 60’nci sırada yer alan ilimizin sıralamada yükselmesini sağlayacak çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

Özgeçmişini okuduktan sonra Türkiye’de asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek sözlerine başlayan CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Belediyelerin yol, çevre temizliği, su gibi altyapı hizmetlerinin yanısıra sosyal belediyecilik anlayışı ile sorunları doğru tespit ederek hızlı çözümler sunabilmesi gerekliliğinden de bahsetti.

“MODERN ÇORUM”

Sosyal belediyecilik anlayışının insanların bireysel ve müşterek ihtiyaçlarını hukuk düzeni içinde karşılamak zorunda olduğunu ve bu nedenle hizmette halka yakınlık anlayışının benimsenmesinin önemine değinen Hasan Levent Çöphüseyinoğlu; “Biz seçimi kazandığımızda güçlü belediyecilik için birleştirici güç olacağız. Çorum’u yeniden özlediği sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile tanıştıracağız. Belediye binamızda sivil toplum örgütleri için odalar ayarlayacağız ve önerilerini doğrudan dinleyebilme imkanına kavuşacağız.



ÜCRETSİZ DEPREM

DAYANIKLILIK TESTİ

Daha demokratik, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile tarihini bilen, geleceğini inşaa eden, modern bir Çorum’a ulaşacağız. İnsanlar bu kentte kendi geleceğini bulacak. Çorum’u gelişmişlik düzeyinde 60’ıncılıktan üst sıralara taşıdığımızda göçü önleyeceğiz. 2000 yılından sonra yapılan tüm yapıların depreme dayanıklılık testini Belediye olarak ücretsiz yapacak ve riskli yapı stoğunu eriteceğiz. Çarpık imar planlarını modern teknoloji, akıllı ve bilimsel yaklaşımlarla çağdaş standartlara uygun hale getireceğiz.

“SOSYAL DAYANIŞMA

DESTEKLERİ ARTACAK”

Ekonomik kalkınma adına adımlar atarak Çorum’u yeniden Anadolu Kaplanı haline getireceğiz. Çorum’un tanınınırlığının artması adına çalışmalar yaparak Belediye bünyesinde Turizm Bilgi Merkezi ve Kent Müzesi yapacağız. Sosyal dayanışma hizmet ve desteklerini artıracak, Belediye’ye ait boy tarım arazilerini halka açarak üretim yaparak çiftçilere ücretsiz ata tohumu dağıtacağız.

MAHALLELERE ÇOCUK

KREŞİ VE BARINMA EVİ

Park ve bahçelerimiz enerjisini kendi üretir hale gelecek. İşsizlik, yoksulluk ve dilencilik sorunlarını ele alacağız. Sosyal ve kültürel tesisleşmeye ağırlık vereceğiz. Yaşlı ve gençler için eğlence, dinlenme ve kültür hizmetlerini destekleyeceğiz. Bakım ve rehabilitasyon merkezleri, her mahalleye çocuk kreşi, kadın ve çocuk sığınma evi, ücretsiz kadın psikolojik danışma merkezleri açacağız. Emekliler ve üniversite öğrencilerine su, çevre temizlik ve emlak vergisinde indirim uygulayacağız. Yani kısacağı hayatın her alanında vatandaşın yanında olacağız” şeklinde konuştu.



Toplantıda Belediye Başkan Adayı Çöphüseyinoğlu ile birlikte Ankara Milletvekili Akdoğan, Çorum Milletvekili Tahtasız, İl Başkanı Solmaz ve Merkez İlçe Başkanı Taşar da birer konuşma yaparak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Çorum'u 30 yıl aradan sonra yeniden sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla buluşturacaklarını ve bunun için gece gündüz çalışacaklarını vurguladılar.

“SEÇİMİ KAZANACAĞIZ”

CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar seçimlerin hem ülke hem de ilimiz için önemine değinerek; “1 Nisan’dan itibaren tüm Çorumlular sosyal demokrat, şeffaf, halkçı belediyecilik anlayışımızı görecek. Birileri çıkmış dereyi görmeden paçayı sıvıyor ve tüm ilçeleri alacaklarını söylüyor. Genel seçimde iftira atarak, koca koca yalanlarla oy alanlar bu seçimde Çorum halkını kandıramayacak. Bizler polemiklere girmeden kapı kapı dolaşarak sıkılmadık el bırakmadan projelerimizi anlatarak, herkesi kucaklayarak seçimi kazanacağız” dedi.

“ÇORUM HALKINI

KANDIRIYORLAR”

Daha sonra kürsüye gelen Milletvekili Tahtasız da konuşmasında AKP iktidarının 22 yıldır Çorum’a verdiği Polis Moral Eğitim Merkezi, Devlet Hastanesi, hızlı tren, acemi birliği, toplu konut, havaalanı gibi sözleri yerine getirmediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün depremzedeleri tehdit ederek hizmet için yerel yönetim ile genel yönetimin aynı olması gerektiğini dile getirdiğini, bunun da koca bir yalan olduğunu, Hatay dışında deprem bölgesindeki diğer illerin çoğunda AKP’nin Belediyelerin bulunduğunu ancak hizmet alamadığını kaydetti.

Milletvekili olarak kimseyi ayırmayacaklarına yönelik namus ve şeref sözü vererek yemin ettiklerini, Erdoğan’ın sözünün nerede kaldığını anlatan Mehmet Tahtasız, 30 yıl aradan sonra Çorumluları yeniden halkçı belediyecilikle buluşturacaklarını inandığını sözlerine ekledi.

“YAPILAN ANKETE GÖRE

ÇORUM’U KAZANIYORUZ”

CHP PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Av. Umut Akdoğan da konuşmasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Çorumlulara selamını getirdiğini belirterek başladı. Çorum’a Feridun Ayvazoğlu’nun vekilliği döneminden beri bir çok kez geldiğini hatırlatarak 1 Nisan günü Belediye önünde yapılacak kutlamada da yer alacağını vurgulayan Umut Akdoğan, yapılan anketlerde Çorum’u kazanabileceklerini gördüklerini, Mimar Hasan Levent Çöphüseyinoğlu’nun da Çorum’u geleceğe taşıyacak hizmetler yapabilecek bir isim olduğunu ve seçimi kazandıktan sonra Çorumluların artık sosyal demokrat belediyecilikten ayrılmayacağına inandığını vurguladı.

Çorum’a yıllardır geldiğini ve sorunların hiç değişmediğini kaydeden Milletvekili Umut Akdoğan, Çorumluların 31 Mart’ta iktidara gereken dersi vereceklerini de kaydetti.

“ZAFERE ULAŞACAĞIZ”

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz da konuşmasında yerel seçime damga vuracaklarını söyledi. Çorum merkez ve ilçelerinde seçimin en iddialı partisi olduklarını kaydeden Solmaz, “İktidar partisi mensupları tüm ilçeleri ve merkezi kazanacaklarını her yerde söyleyerek algı yaratıyorlar. Ancak biz seçimi kazanacak ve bu seçime damga vuracağız. Bu halktan kopuk olan anlayışa Çorumlular gereken cevabı sandıkta verecektir. Çorum halkı bu anlayışı sandığa gömecek ve bunlar hayal dünyasından uyanacaklar. Halkımızın ilgi ve desteği ile zafere ulaşacağız. Çorum halkı özlediği sosyal demokrat belediyecilik anlayışına eninde sonunda kavuşacaktır. 31 Mart’ta bu özleme son vereceğiz. Sen ben ayrımı yapmadan, rant için değil halk için belediyecilik anlayışı ile tüm Çorumluları kucaklayacak olan Mimar Hasan Levent Çöphüseyinoğlu’nun bu seçimi kazanacağına inancımız sonsuzdur. Bu inanç ve kararlılıkla kutlu bir zafere ulaşmak için tüm CHP’lilerin yüreklerini ortaya koyacaklarına da inanıyorum” diye konuştu.

Program CHP’nin üst düzey yöneticilerinin hatıra fotoğrafı çekinmesi ile son buldu.