İlk olarak Kargı’ya geçen Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, Kargı Belediyesi’nin 44 yıl aradan sonra CHP’ye geçmesini sağlayan Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli’yi bu başarısından dolayı kutlayarak, Dereli’ye yeni görevinde başarılar diledi.



Çöphüseyinoğlu daha sonra Oğuzlar Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci’ye hayırlı olsun dileklerini iletirken, ardından Aşdağul Belediyesi’ni ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül’e de görevinde başarılar dileyen Çöphüseyinoğlu, CHP’li tüm başkanların ilçe ve beldelerine halkçı belediyecilik anlayışı ile hizmet edeceklerine olan inancını dile getirdi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden CHP’li başkanlar ise, Çöphüseyinoğlu’na nazik ziyareti için teşekkür ettiler.

Çöphüseyinoğlu bu arada, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Osmancık’ta bayrak asarken vinçten düşerek yaralanan ve hastanede tedavi gören CHP Gençlik Kolları üyesi Serdar Ercan’ı da evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.