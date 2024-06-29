İskilip Belediyesi’nden yapılan açıklamada çöp konteynerlerinin düzenli olarak mahallelerden toplanıp dezenfekte edildiği belirtildi. Belediye ekiplerince konteynerlerin hijyeninin sağlanması amacıyla program dahilinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarının düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

Yapılan açıklamada, “Halk sağlığını koruma ve daha temiz bir İskilip için çöp konteynerleri belediyemiz birimlerince belirlenen plan doğrultusunda mahallelerimizden toplanıp dezenfekte edilmektedir” denildi.

Ayrıca, sinek ve haşere oluşumunu engellemek amacıyla konteynerlerin çevresinde düzenli ilaçlama çalışmaları yapıldığı da bildirildi. Bu sayede, özellikle yaz aylarında artan sinek ve haşere sorunlarına karşı etkili bir mücadele yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada önceliklerinin halk sağlığı ve temiz bir İskilip olduğu belirtilerek “Temiz bir İskilip için çalışmalarımız aralıksız devam edecek. İskilip Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyor, daha yaşanabilir bir İskilip için var gücümüzle çalışıyoruz” görüşüne yer verildi.

Bu kapsamlı temizlik çalışmalarının ilçe halkının yaşam kalitesini ve konforunu artırmaya yönelik önemli adımlar olduğu ve çevre temizliği konusundaki çalışmalarının aralıksız süreceği de belirtildi.

Editör: HABER MERKEZİ