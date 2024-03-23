Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Mart-22 Mart tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.



Yapılan uygulamalar son bir hafta içerisinde 8 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 4 kuru sıkı tabanca ve 9 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 26 adet silah, 12 adet şarjör, 112 adet fişek, 95 adet sentetik ecza maddesi, 72,9 gram esrar, 180 gram bonzai maddesi ile 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.