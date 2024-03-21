İl Emniyet Müdürlüğü’nün kentte huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik denetimleri ve şok uygulamaları devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 153 şahıs sorgulandı ve 120 araç sorgulanırken herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ayrıca ilçede derneklere yönelik yapılan denetimlerde ise iki ayrı dernekte 50 gram esrar maddesi ve bir adet tüfek ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada uygulamaların devam edeceği bildirildi.

Editör: İHA AJANS