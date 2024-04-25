Emniyet Müdürlüğü, 17 - 24 Nisan 2024 tarihleri arası il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla uygulamalara devam etti.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde, il merkezinde 43 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerler üzerinde uygulama yapıldı, uygulamalarda 20 kahvehane/kıraathane, 13 kafe, 22 çay ocağı, 5 oyun salonu ve 5 otopark kontrol edildi.

Uygulamalarda 2.589 şahıs sorgulanırken, 6 aranan şahıs yakalandı, 16 adet ateşli silah (7 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 4 tüfek), 9 adet kesici ve delici alet, 12 adet şarjör, 145 adet fişek(132 adet tabanca fişeği ve13 adet av fişeği), 200 adet sentetik ecza maddesi, 10,48 gram metamfetamin maddesi, 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

597 aracın kontrol edildiği uygulamalarda 15 araca 190 bin 417 lira idari para cezası uygulandı, 5 araç trafikten men edildi.

Editör: HABER MERKEZİ