Hızla çoğalan büyük marketler nedeniyle günümüzde küçük ölçekli esnafın yaşam savaşı verdiğini ifade eden Oda Başkanı Şanal, özellikle şehir merkezinde son yıllarda örümcek ağı gibi her mahalle aralarına yayılan büyük marketler yüzünden bakkalların ayakta kalabilme mücadelesi verdiğini söyledi.

Sürecin böyle devam etmesi halinde yerel esnafın ayakta durmasının çok zor olduğunu dile getiren Özkan Şanal, Çorumlu vatandaşlara mahalle bakkalına sahip çıkması çağrısında bulundu.

Eskiye dayanan bakkal kültürümüzün kaybedilmeden küçük esnafa sahip çıkılması gerektiğini kaydeden Şanal, bunun gerekçelerini ise şöyle sıraladı: “Çünkü bizim kendi esnafımız, mutlu günümüzde de kötü günümüzde de hep bizimledir ve her daim bizimle olmuştur. Cenazemizde de, düğünümüzde de hep bizimle olan esnafımızın biz de yanında olalım.

Hepimizin hayatında mahalle bakkalı mutlaka olmuştur. İlk alışveriş yaptığımız, veresiyenin ne demek olduğunu öğrendiğimiz, 'Babam gelince öder' dediğimiz bir mahalle bakkalımız mutlaka olmuştur. Mahalle bakkalı mahallemizin muhtarı gibidir. Bir adres sormak gerektiğinde uğradığımız yer mahalle bakkalıdır. Mahallemizin bekçisidir. Mahalleye gelen yabancı birini göz hapsine alır. Mahallede birine zarar gelmesin diye korur gözetir.



Mahalle bakkalı mahallenin kileri gibidir. Herhangi bir saatte, ne zaman ihtiyacımız olduğunda, hemen gider kapısını tıklatır ve ihtiyacımızı karşılar. Paralı parasız, zamanlı zamansız her daim o bizim kadim bir dostumuz gibidir. Mahalle bakkalı mahallemizin emanetçisi gibidir. Evimizin anahtarını teslim ederiz. Paramız olmadığında veresiye defterine yazdırırız. İhtiyaçlarımızı isteyebileceğimiz, çocuğumuza harçlığını vermesini isteyebileceğimiz bir bankadır.”

Yerel esnafın ayakta kalması için vatandaşlara büyük görevler düştüğünü belirten Özkan Şanal, “Halkımız cebindeki nakit parayı götürüp büyük mağaza ve marketlerde harcama yaparken, küçük esnaflarımıza geldiği zaman borç defterine yazdırıyorlar. Küçük esnaflarımız ise birkaç yıl ayakta tutuna bildikten sonra iflas etme eşiğine geliyorlar. Halkımızın bu konuda biraz daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Burada küçük esnaflarımız kimimizin akrabası, kimimizin arkadaşı, kimimizin ise dostu bu yüzde yerel esnafa sahip çıkmak bizim görevimizdir.

Büyük marketler kredi kartlarını hayatımızın bir parçası yaptı. Mahalle bakkallarımız da kredi kartı kullanımı varken ve fiyatlar uygunken alışverişimizi neden her sıkıştığımızda veresiye yazdırdığımız bakkalımızdan yapmıyoruz. Türkiye değişiyor, dünya değişiyor, insanların yeme içme alışkanlıkları değişiyor. Biz bu ülkenin 800 yıldır devam eden ahilik geleneğini sürdüren bir teşkilatız, bu ahilik geleneğini sürdürebilmemiz için Çorum esnafına sahip çık, alışverişini yerel esnafından yap” şeklinde konuştu.



Türkiye’de son bir yılda 5 binden fazla bakkalın kepenk kapattığını vurgulayan Şanal, “Esnafımız veresiye defteri ile adeta vatandaşın faizsiz bankası konumunda. Ancak fiyatlar günlük değiştiği için esnafımız sattığı ürünün yerine yenisini koyamıyor. Esnafın yükünü hafifletmek için bankalar da kredi kartı komisyon oranlarını acilen düşürmelidir” dedi.