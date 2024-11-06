Ahaltcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, sezon başından bu yana çok fazla dalgalanma yaşadıklarını ve bu yüzden bir türlü istikrarı yakalayamadıklarını ancak son 2 maçı kazanarak yukarıya doğru ivmelendiklerini söyledi.

Kulüp tesislerindeki toplantı odasında basın mensuplarının karşısına geçen Serkan Özbalta önemli açıklamalarda bulunurken, soruları içtenlikle cevapladı.

TAKIMLAR BİRBİRİNE ÇOK YAKIN

Ligde 4-5 takım hariç diğer takımların kadro yapıları itibariyle birbirlerine yakın olduğunu yineleyen Serkan Özbalta, “Dengeli bir ligdeyiz. Teknik ekip olarak yaptığımız değerlendirmelerde 8-12.haftalarda ligin şekillenmeye başlayacağını, 4-5 takım hariç diğer takımların kadro yapısı itibariyle birbirlerine yakın olmaları nedeniyle makas aralığının açılmayacağını söyledik. İlk 8-12 haftalık sürede takımlar ligdeki konumlarını aşağı yukarı belli edecek” şeklinde konuştu.

ÜÇTE ÜÇ YAPMAYI HEDEFLİYORUZ

İyi başlayamadıkları sezonda yavaş yavaş toparlanmaya başladıklarını ve ilk kez üst üste iki galibiyet aldıklarını da hatırlatan Serkan Özbalta, “Gençlerbirliği maçında çok gergindik ama çok istekliydik. Bunun üstesinden geldik ve sahamızdaki ilk galibiyetimizi aldık.

Gençlerbirliği’nden sonra Keçiörengücü maçını da kazanıp bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet aldık. Bu haftaki Pendikspor maçını da kazanıp milli araya üçte üçle girmek istediğimizi oyuncularımızla da konuştuk.

KENDİMİZİ İLK 7’YE ATABİLECEĞİMİZ BİR HAFTADAYIZ

Pendikspor maçı da zor olacak. Onlar da son 3 haftada gol yemeden ve sadece 2 gol atarak 7 puan topladılar. Onlar da milli araya yenilmeden girmek istiyorlar. Ama biz de son 2 maçta 6 puan aldık. Pendikspor galibiyetiyle kendimizi ilk 7’ye atabileceğimiz bir haftaya girdik. Taraftarımızın da desteği ile bu maçı da kazanıp milli araya üçte üçle girip, kendimize güzel bir yer bulacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

BAŞARILI OLMAK DURUMUNDAYIZ

Forma dağıtımı konusunda adaletli olup olmadığı ile ilgili bir soruya da cevap veren Serkan Özbalta, sezon başından beri dalgalanmalar yaşadıklarını ve bu nedenle istikrarı yakalayamadıklarını yinelerken, “Belki haksızlık yaptığımız oyuncular olmuştur ama kesinlikle bilinçli değildir. Sezon başından beri dalgalanmalar yaşadık ve bu yüzden istikrarı yakalayamadık. Bu sürede beklentilerimizin karşılığını alamadığımız oyuncular elbette var. Her mevkide en az iki oyuncumuz var. Bu oyuncular arasında tercih yapmak durumundayız. Ama bilinçli olarak bir adaletsizlik yapmadık.

Biz bu ligde başarılı olmak durumundayız. Kadro istikrarını yakalayıp şablonu oturttuktan sonra aksayan bölgenin arkasındaki oyuncuyu değiştirebiliriz. Ama çok fazla dalgalanma oluyor” şeklinde konuştu.

BOUDJEMAA’YA TERAPİ

Ahlatcı Çorum FK’nın sezon başında Süper Lig ekibi Hatayspor’dan kadrosuna kattığı ancak henüz beklenen verimi alamadığı Mehdi Boudjemaa’nın eski günlerine dönebilmesi için adeta terapi uygulandığı belirtildi.

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Hatayspor’u çalıştırdığı dönemden tanıdığı Mehdi’nin çok iyi bir futbolcu olduğunu ve takıma büyük katkı sağlayacağını düşünerek transfer ettiklerini belirtirken, “Öncelikle şunu söylemeliyim ki, Mehdi bir 10 numara oyuncusu değil. Geçiş oyunlarında top taşıyacak ve top aktaracak bir oyuncu. Bizler de, taraftarlar da, herkes Mehdi’den çok şey bekliyoruz. Beklentimizin karşılığını alamadık, doğru. O da farkında, biliyor. Elinden geleni yapıyor.

Kendisi ile birebir görüşmeler de yapıyoruz. Hatayspor’daki videolarını izletip, ‘sen busun, senden bunları bekliyoruz’ dedik. İyi oyuncu ama performansı düşük. Kendisini kazanmaya çalışıyoruz. O da elinden geleni yapıyor. Burada taraftarlarımızın da desteği çok önemli. Yok etmeye çalışmayalım. Islıklamak ve yuhalamak yerine destek olurlarsa kendisini kazanmamız daha da kolaylaşacak” şeklinde konuştu.

Özbalta, Mehdi Boudjemaa’nın yanı sıra geçen hafta 7, önceki hafta da 8 oyuncu ile bire bir görüşmeler yaptığı sözlerine ekledi.

SAKATLIKLARDA AŞI VE ZEMİN ÖNEMLİ ETKEN

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, takımda sakatlıkların çok olmasıyla ilgili bir soruya cevap verirken, pandemi döneminde yapılan aşılara ve antrenman sahasının zeminin bozuk olmasına dikkat çekti.

Pandemi sonrası Avrupa’da, Dünya devlerinde bile her hafta 8-10 futbolcunun sakat olduğuna vurgu yapan Teknik Direktör Serkan Özbalta, “Maalesef pandemi sonrası sporcu sakatlıkları da arttı. Sakatlıklarda pandemi döneminde yapılan aşıların etkili olduğuna dair bir bilim insanının makalesi bile var. Avrupa’nın büyük takımlarında bile her hafta 8-10 futbolcunun sakat olduğunu görüyoruz. Yani, sakatlıklardaki önemli etkenlerden biri pandemi döneminde yapılan aşılar” şeklinde konuştu.

ANTRENMAN SAHAMIZIN ZEMİNİ ÇOK KÖTÜ

Tesislerde iki antrenman sahası olduğunu da hatırlatan Serkan Özbalta, saha zeminlerinin çok kötü olduğuna vurgu yaptı. Saha zeminlerinin ivedilikle düzeltilmesi gerektiğine dikkat çeken Özbalta bu konuda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a çağrıda bulundu.

Özbalta, sakatlıklardaki bir diğer önemli etkenin de futbolcuların profesyonelce yaşamaları olduğunu ifade ederken, “Oyuncuların da kendilerine iyi bakmaları gerekiyor” dedi.

KUPA ROTASYONU

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, bir soru üzerine, Ziraat Türkiye Kupası’nda rotasyonlu bir kadro ile mücadele edeceklerini söyledi.

Özbalta, her maçın kendileri için önemli olduğuna vurgu yaparken, 5.turdan katılacakları Ziraat Türkiye Kupası’nda genç ve bugüne kadar yeteri kadar forma şansı bulamayan oyuncuların ağırlıkta olduğu kadro ile çıkmayı planladıklarını kaydetti.

TARAFTARA ÇAĞRI

Özbalta, basın toplantısında taraftarlara da seslendi.

“Taraftarlara ne gibi bir mesajınız olacak” şeklinde soruya cevap veren teknik direktör Özbalta, “Biliyorsunuz, bu işler taraftarsız olmuyor. Tabii ki taraftar stada gelince galibiyet ister, kazanmak ister. Bizler de, oyuncular da, sizler de istiyorsunuz. Ama bazen istediğimiz gibi gitmiyor her şey. İşler kötü giderken destek olmak çok önemli.

Açıkçası, ben taraftarlarla menfaat ilişkisi yaşamak istemiyorum. Hepimiz maç seyrediyoruz, yaşanan olumsuzlukları, yanlışlıkları görüyoruz.

Taraftarlar için söylüyorum, bu yanlışları biz yapmayalım. Sizler özel olun. Onlar yuhalıyorlarsa, siz alkışlayın. Topu kaybeden, hata yapan oyuncuya kızmak, yuhalamak, küfretmek yerine ona moral verelim, alkışlayalım, gayrete getirmeye çalışalım. Eğer futbolcu sahada elinden gelen gayreti gösteriyorsa, taraftar o mücadeleyi görüyorsa, kötü de olsa alkışlasın oyuncuyu. Kimse, kimsenin kutsalına küfretmesin” şeklinde konuştu.