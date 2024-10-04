Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Rehberlik Araştırma Merkezi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “İşbirliği Protokolü” kapsamında yapılan çalışmaları tanıttı.

Bu çerçevede gerçekleştirilen "Nesiller Buluşuyor Torunum Olur Musun?" projesi kapsamında 0-18 yaş arasındaki çocukların bulunduğu Çocuk Evleri Sitesi ile Osmancık Huzurevi'ndeki yaşlılar arasında bir buluşma sağlandı. Bakım altında bulunan yaşlılar ile okul öncesi çocuklar arasında dede-torun ve nine-torun ilişkilerini güçlendirmenin hedeflendiği proje doğrultusunda çocuklar ve yaşlılar bir araya gelerek eğlenceli vakit geçirirdi.

Yaşlıların çocuklara masal okuduğu etkinlikte ayrıca, el ayak denge oyunu, labirent oyunu ve yüz boyama gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Editör: HABER MERKEZİ