Çorum’da bir ikamette çıkan yangında dumandan etkilenen anne¬-baba ve 2 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 7. Sokak’ta bir ikamette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evin yandığını farkeden Ö.A.(34) ile eşi Z.A.(26), çocuklarını komşularına bırakarak yangına müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İkamet sahiplerince yangın kısmen söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı.

Yangında dumandan etkilenen anne-baba ile 2 yaşındaki E.S.A. ile 5 yaşındaki S.R.A., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Elektrik sobasından çıktığı değerlendirilen yangın nedeni ile ikamette hasar meydana geldi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK