Alınan bilgiye göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.S., iddiaya göre gece saatlerinde Buharaevler Mahallesi Doktor Sağdık Ahmet Caddesi üzerinde yaya halde ilerleyen S.D., U.Y., E.F.U. ve U.B.’nin üzerine kağıt toplama aracını sürdü.

Aracı durduran gençler ile A.S. arasında kavga çıkması üzerine A.S., kaçmaya çalışırken park halinde bir araca çarptı. Daha sonra yaya vaziyette bir binaya sığınmaya çalışırken binanın giriş kapısının camını da kıran A.S., kaçarak olay yerinde uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kaçan şahsı bularak tekrar olay yerine getirirken, mahalle sakinleri ve park halindeki aracı zarar gören sürücü zararının karşılanacağını söylemesi üzerine şikayetçi olmazken, olayın tarafları ise bir birlerinden şikâyetçi olmadı.