AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca, "4 Haziran Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü" kapsamında, İsrail'in Gazze'deki çocuk katliamları protesto edildi.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutu önünde yapılan basın açıklamasına katılan AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, yıllardır insanlık suçu işleyen ve binlerce masum çocuğu öldüren İsrail'in yaptığı zulmü gözler önüne sermek için toplandıklarını söyledi.

“AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLAR”

Masum çocukları katleden İsrail'i lanetlediklerini belirten Ahlatcı, "Masumları katlederek amaçlarına ulaşamayacaklarını yüzlerine bir kez daha haykırıyoruz" diye konuştu.

“16 BİN MASUM ÇOCUK KATLEDİLDİ”

Her gün haberlerde yüzleri, gözleri kana bulanmış ve vücutları canice parçalanmış çocuklar gördüklerini dile getiren Yusuf Ahlatcı, "7 Ekim'den bu yana İsrail'in hedef gözetmeyen saldırılarında 16 bine yakın masum çocuk katledildi. En az 3 bin 500 çocuk ise İsrail kuşatması nedeniyle açlıktan ölmek üzere. Uluslararası kamuoyu maalesef sadece 3 maymunu oynamakla yetiniyor" şeklinde konuştu.

ARTIK BUNA BİR SON VERİLMELİDİR

İsrail'in, Filistin'de çocuk katliamına son vermesi gerektiği çağrısında bulunan Ahlatcı, "7 Ekim'den bu yana İsrail barbarlığı tarafından şehit edilen 36 bini aşkın kardeşimizi rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tek başımıza kalsak da bu uğurda bedel ödesek de bu duruşumuzdan vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ