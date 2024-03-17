Alınan bilgiye göre aralarında önceden anlaşmazlık bulunan E.T.G. (17) ile D.C.D. (17)'nin Bahçelievler Mahallesi Hünkar Hacı Bektaş Parkı'nda karşılaşması sonucu tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.T.G., darp edilerek bıçaklandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan yaralı çocuk Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın şüphelisi Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.
Editör: HABER MERKEZİ