Çorum Kültür Turizm Derneği'nin şehrin kültürüne, sosyal hayatına ve turizm çalışmalarına yönelik projeler ürettiğini belirten Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Bedir Kaya, Çorum'u tüm yönleriyle ön plana çıkarmak istediklerini, Çorum'u daha çok tanıtıp, şehrin kültürden, eğitimden, turizmden ve diğer tüm hizmet alanlarından en yüksek düzeyde faydalanmasını istediklerini ifade etti. Kaya, “Derneğimiz henüz çok yeni bir dernek olmasına rağmen çok önemli projeleri hayata geçirdik. Çocuklarımız Okusun Diye projemizle de gençlerimize, öğrencilerimize dokunacağız. Onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı teşvik etmek istiyoruz” dedi.

Proje hakkında da açıklamalarda bulunan Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Bedir Kaya, projeye Çorum halkının desteklerini beklediklerinin altını çizerek, "Projemiz, hayırsever Çorum halkının ve kitapsever insanlarımızın destekleriyle hayata geçecek. Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızın yaptıkları bağışlar öğrencilerimize kitap kuponu olarak iletilecek. Toplanan gelirler, 30'ar TL'lik kitap kuponları halinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edilecek. Müdürlüğümüz de bu kuponları ilimizde eğitim gören öğrencilerimize ulaştıracak. Bu kuponlarla öğrencilerimiz Ticaret Sanayi Odasında düzenlenecek kitap fuarında dilediği yayınevinden kitaplarını alabilecekler" diye konuştu.

Bu kampanyaya katılmak ve bağışta bulunmak isteyen tüm kitap gönüllüsü kurumları, sivil toplum kuruluşlarını ve tüm Çorum halkını kampanyaya davet eden Kaya, “Kampanyaya katılmak isteyenler Çorum Kültür ve Turizm Derneğine ait TR56 0001 2009 3120 0016 0003 08 İBAN hesabına bağış yapabilirler. Kampanya süresi sonunda bağış yapan kişileri ve rakamlarını da paylaşacağımız için, isminin görünmesini istemeyen bağışçıların dekontun açıklama bölümüne “İsim Belirtilmesin” açıklamasını yazmasını önemle rica ediyoruz. Yine firmasının adını belirtmek isteyenlerin ise dekont açıklama bölümüne firmasının adını yazması gerekmektedir. Bağışlar sadece banka havalesi yoluyla alınacaktır. Elden bağış toplanmayacaktır.” şeklinde konuştu.

Kaya, kampanya desteklerini nedeniyle Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür etti. (Haber Merkezi)

