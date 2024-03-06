Olay, Alaca'da Cengizhan Mahallesi Necmettin Erbakan Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta bir kişinin çocukları taciz ettiğini iddia eden vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları araştırmalar sonunda çocukları taciz ettiği öne sürülen H.D.’yi (74) evinde gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs, Çorum L tipi kapalı cezaevine gönderildi.

Editör: HABER MERKEZİ