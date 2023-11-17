Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Denizhan İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından geleneksel oyunlar ve “Cumhuriyet” temalı resim sergisi etkinliği düzenlendi.

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Etkinlikte çocuklarla birlikte geleneksel oyunlar oynayan Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ile daire amirleri daha sonra resim sergisini gezdiler.

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Etkinlik sonunda çocuklara ikramda bulunuldu. Düzenlenen etkinlik ile birlikte hem protokol hem de öğrenciler geleneksel çocuk oyunlarını hem hatırlamış oldu hem de tadını çıkarttı. 

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