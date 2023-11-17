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Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Denizhan İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından geleneksel oyunlar ve “Cumhuriyet” temalı resim sergisi etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte çocuklarla birlikte geleneksel oyunlar oynayan Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ile daire amirleri daha sonra resim sergisini gezdiler.



Etkinlik sonunda çocuklara ikramda bulunuldu. Düzenlenen etkinlik ile birlikte hem protokol hem de öğrenciler geleneksel çocuk oyunlarını hem hatırlamış oldu hem de tadını çıkarttı.